A 36 éves Sergio Ramos sok csatát vívott pályafutása során a nála egy évvel fiatalabb Messivel.

Korábban Ramos a Real Madridnál, Messi pedig a Barcelonánál játszott, így az ikonikus találkozások során számos alkalommal feszültek egymásnak.

Ramos 16 évet töltött Madridban, mielőtt a PSG-hez szerződött volna, ahol korábbi legnagyobb ellenfele a csapattársa lett. A PSG TV-nek elárulta a spanyol, hogyan élte meg ezt a helyzetet.

„Hosszú évekig szenvedtem, amikor Messi ellen kellett játszanom. Most viszont már a csapattársam, és ez szuper.”



„Ő a legnagyobb játékos, akit valaha láttam a futball világában!”

Érdekesség, hogy mind Ramos, mind pedig Messi szerződése lejár a szezon végén, egyelőre pedig egyikőjük sem hosszabbított. A legfrisebb hírek szerint azonban nincs okuk a félelemre a szurkolóknak, ugyanis egyikőjük sem akar távozni.

