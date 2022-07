Csillogó pályafutása során a Real Madridnál Sergio Ramos szinte mindent megnyert, amit csak lehetett, és a legtöbbet kapitányként élhette át.

Öt La Liga-címet és négy Bajnokok Ligája-győzelmet ünnepelt a Real Madriddal, majd Ramos szerződése lejártával távozott 16 év után a spanyol fővárosból. Kétéves szerződést írt alá a Paris Saint-Germain együttesével.

„A legjobb hely az álmodozáshoz, a legjobb klub a folytatáshoz. A PSG egy olyan klub, amely már bizonyított a legmagasabb szinten. Szeretnék tovább fejlődni Párizsban, és segíteni a csapatnak, hogy minél több trófeát nyerjen” – mondta a bemutatkozáskor Ramos. Egy pozitív felfogású nyilatkozat, de Sergio első szezonja a francia fővárosban aligha sikerülhetett volna rosszabbul.

A 36 éves védő rengeteg sérüléssel bajlódott, és a szezon során mindössze tizenkét alkalommal lépett pályára a Ligue 1-ben, ebből négyszer csereként. A Bajnokok Ligájában egyetlen percet sem tudott játszani a klub színeiben.

Sergio Ramos looking for the armband and then realizing he's not Real Madrid captain anymore



(via @PSG_English) pic.twitter.com/QowLspJXFs