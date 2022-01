A PSG középhátvédje megszerezte első Ligue 1-gólját, és a javulás jelei mutatkoznak, ahogy közeledik visszatérése a Bernabéuba.

Sergio Ramos végre meglátja a fényt az alagút végén. Sérülés miatt 207 nap kihagyás után debütált a PSG-ben a St-Étienne ellen és elég jó benyomást tett. Ám a Real Madrid korábbi játékosa visszaesett, és amikor három héttel később visszatért, kiállították a Lorient ellen, miután a félidőben Nuno Mendest váltotta.



Fotó: ESPN FC/Twitter

A védő számára azonban „fordulópontot” jelenthet a hétvégi párizsi mérkőzése a Stade de Reimsben. Sergio Ramos lefülelt egy kipattanó labdát, és megszerezte első gólját a klub színeiben. Érdekes módon a spanyol játékos annyi gólt (1) lőtt, mint Leo Messi ebben a szezonban a Ligue 1-ben…

„Örülök, hogy 90 percet játszottam, és megszereztem az első gólomat a PSG-ben. Remélem, sok lesz még. A csapattal edzek három hete folyamatosan, ami a legfontosabb, hogy visszatérjek a ritmusba, napi rutinba. A bajnokságért, a kupáért és a Bajnokok Ligájáért küzdünk, Ez a legjobb alkalom, hogy újra formába lendüljek. Nagyon boldog vagyok, mert sok időt töltöttem a pályán kívül” – mondta Ramos.

Pochettino is dicsérte a védő teljesítményét: „Jól játszott. Mindig fontos gólt szerezni. Három nagyszerű középhátvédünk van, akik együtt játszhatnak, vagy felváltva Sergio fejlődik.”

After 101 goals for Real Madrid, Sergio Ramos grabs his first for Paris. #UCL pic.twitter.com/GoP25NoAHc