Úgy fest, nem egy kedélyes hangulatú elválás lesz Kylian Mbappé és a Paris Saint-Germain különválása, ugyanis a PSG-hez közeli források és a L'Équipe információi szerint a klub elfelejtette kifizetni a világbajnok támadó áprilisi fizetését, valamint a februárra tervezett bónuszát, e kettő együttese pedig nagyjából 80 millió eurót tesz ki. Most mindkét fél jogi képviselői kapcsolatban állnak egymással, hogy megoldást találjanak a problémára, a 25 éves csatár nyilván követeli a jussát, a párizsi csapat pedig a tavaly aláírt szerződés részleteit vizsgálja, hogy jogos-e a kérés.

A hírek szerint tavaly nyáron született egy olyan megállapodás Mbappé és a PSG között, hogy a klub nem fizeti ki neki a 80 millió eurós hűségbónuszát, s így visszakerül az első csapatba. Ugyanis akkor nagy port kavart néhány dolog a támadóval kapcsolatban és lehet, így szerették volna elsimítani az ügyet. A pénzt aztán februárban rendezte a klub, ám Nasszer al-Helaifi elnök már ekkor is nehezményezte, hogy miért nem Florentino Perez, a Real Madrid első embere intézi már ezeket a költségeket, hiszen nyártól úgyis a Királyi Gárda játékosa lesz.

