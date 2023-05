Az argentin szaúdi utazása óta a szurkolók maradék tiszteletét is elvesztette, ezt pedig tudtára is adták.



„Messi nyugodt, nagyon motivált és elszánt!” – nyilatkozta róla Galtier.

Ennek ellenére a drukkerek a PSG legutóbbi meccse előtt ismét kifütyülték Messit, amikor a hangosbemondón elhangzott a neve.

Ha ez nem lenne elég, az argentin minden labdaérintésénél fütyültek, ennek fényében pedig nem csoda, hogy nem kíván maradni a párizsiaknál.

PSG fans booing Leo Messi anytime he touches the ball like UEFA has promised them UCL for doing that lmao pic.twitter.com/QKj1KbjulZ