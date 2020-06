Neymar továbbra sem adja fel az álmát, hogy visszatérjen az FC Barcelona csapatához.

A 28 éves brazil támadó másodszor is szeretné megnyerni a Bajnokok Ligáját, miután a 2014/15-ös szezonban Luis Suárez és Lionel Messi mellett sikeres tudott lenni. Akkoriban úgy vélte, hogy erre Franciaországban, a PSG csapatában is minde esélye megvan, ám pár év elteltével rájött, hogy Barcelonában érezte igazán jól magát.

Az egykori Santos tehetség, már sokadjára haragítja magára a PSG szurkolóit, és most a csapattársainak ismét kijelentette, hogy nem akar többé a klubban játszani. A spanyol Mundo Deportivo értesülései szerint, már minden Neymar közeli személy tudja a brazil elhatározását. A két klub nem tudott megállapodásra jutni tavaly nyáron, most pedig az a tény, hogy már csak két év van hátra a szerződéséből, jobb esélyt kínál számára a váltásra. Neymar anno szeretett volna kilépni Messi árnyékából, és most elveszik a Kylian Mbappé körüli nagy csodálatban.



Mbappé továbbra is a lgfontosabb játékosa a franciáknak, kivételes gólvágó, és a jövője fényesebb lehet, mint csapattársáé. A 21 éves klasszis nemrégiben így nyilatkozott a jövőjét illetően.

"Ez egy nagyon fontos pillanat számomra, karrierem fordulópontjához érkeztem. Sok mindent tanultam itt, és úgy érzem, hogy ez az a pillanat, amikor még több felelősséget vállalnom. Nagyon örülnék, ha ez a PSG-nél jönne létre számomra, de az is lehet, hogy máshol egy új projekt keretein belül."

"Jelenleg a PSG játékosa vagyok. Százszázalékot nyújtok. Mindent megteszek a PSG győzelemért. Soha nem akartam senkit megbántani, de a fejemben mindig tudtam, hogy ha nem vagy boldog valahol, el kell menned."

