A koronavírus-járvány és a gazdasági válság nem volt elég ahhoz, hogy véget vessenek a spekulációknak, amelyek arról szóltak, hogy Neymar elhagyja a nyáron a Paris Saint-Germaint, de a brazil tisztázta a jövőjét.

"Nagyon boldog vagyok itt, és a PSG-nél akarok maradni. Remélem, hogy Mbappé is itt szeretné folytatni. Természetesen ez minden szurkoló kívánsága, azt akarjuk, hogy a PSG egy nagyszerű csapat legyen, és továbbra is azt akarom csinálni, amit most, focizni és boldognak lenni. Ma nagyon boldog vagyok, jól érzem magam, sok minden megváltozott, nem tudom pontosan megmondani mik, vagy miért, lehet én vagy valami más."



Fotó: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images

Neymar kétszer is betalált vasárnap tizenegyesből, ennek ellenére Mauricio Pochettino együttese kikapott a kiesés ellen küzdő Lorient ellen.

Forrás: marca.com

Borítókép: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images