Neymar a Paris Saint-Germain színeiben sérülése miatt kénytelen volt kihagyni négy mérkőzést, majd a tegnapi napon visszatért a Bajnokok Ligájában a Borussia Dortmund elleni 2-1-re elveszített mérkőzésen.

A 28 éves játékos bordasérülést szenvedett, de úgy érezte, hogy alkalmas lett volna már hamarabb is visszatérni. A Dortmund ellen ugyan gólt is szerzett, azonban ez is kevés volt számukra a győzelemhez, hiszen a meccs hőse címet ellopta Erling Haaland, aki duplával mutatkozott be új csapatában az európai kupaporondon.

"Nehéz négy mérkőzést kihagyni egy perc játék nélkül, de sajnos ez nem az én döntésem volt. Ez a klub, és az orvosokon múlt. Erre a döntésre jutottak, ami nekem egyáltalán nem tetszett. Sok vitánk volt erről az ügyről, mert játszani szerettem volna. Jól éreztem magam, de a klub féltett. Végül én vagyok az, aki szenved" - mondta a brazil klasszis.

Tegyük hozzá, hogy a PSG jogosan tart attól, hogy Neymar komolyabban is megsérül, hiszen az elmúlt időben több kulcsfontosságú mérkőzést is ki kellett hagynia rendszeresen visszatérő sérülései miatt.

"Megértem a félelmüket, mert az elmúlt két évben rendszeresen sérült voltam. Tisztelem a döntésüket, de akkor sem lehet szenvedtetni játékosukat. Nagyon nehéz így visszatérni, és ha jobb formában lettem volna, akkor biztosan a játékom is ezerszel jobb lett volna" - jelentette ki határozottan Neymar, ezzel utalva arra, hogy ez a mérkőzés alakulhatott volna akár másképp is.

Forrás: talksport.com

Borítókép: Erwin Spek / Soccrates / Getty Images