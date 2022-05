Neymar eladását tervezi a PSG a Le Parisien értesülése szerint.

A francia napilap hétfőn közölte, hogy a bajnoki címét megvédő fővárosi alakulat katari vezetése a nyári átigazolási időszakban kíván megválni a harmincéves csatártól. A brazil világsztár eladása révén szeretnék ellensúlyozni azt a hatalmas mínuszt, amit a Paris Saint-Germain másik nagy ászának, a francia világbajnok Kylian Mbappénak a megtartása okoz.



A jelentős költségeken túl az is a brazil eladása mellett szól, hogy Nasser Al-Khelaïfi szeretné Mbappé köré építeni a csapatot, ehhez pedig kevesebb sztárjátékost használna. Az RMS Sport szerint éppen ezért a klub új játékosokat vásárolna, ehhez azonban valakit el is kell adnia.



A 23 éves támadó szombaton jelentette be, hogy marad, és a sajtóértesülés szerint a 2025 júniusáig szóló szerződéshosszabbítás fejében 300 millió eurós aláírási pénzt és idényenként 100 millióra rúgó fizetést kap, ami heti 1,9 millió eurós bért biztosít Mbappé számára. Neymar hetente körülbelül 545 ezer eurót keres.

