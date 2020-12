A PSG brazil támadója Neymar sokaknál kiverte a biztosítékot azzal a döntésével, hogy a koronavírus által súlyosan fertőzött Brazíliában hatalmas, több napig tartó szilveszteri bulit tervez.

A labdarúgó jelenleg a sérüléséből lábadozik, ezért utazott haza Dél-Amerikába.

Brazil sajtóértesülések szerint 500 főt hívott meg az eseményre, köztük több hírességet is. A parti egy Rióhoz közeli kastélyban lesz majd.

Biztonsági okokból a vendégek nem készíthetnek majd fényképeket és videófelvételeket a rendezvényen.

