Mint arról beszámoltunk, vasárnap este hatalmas balhéval zárult a francia élvonalbeli PSG és az Olympique Marseille rangadója. Az öt kiállított játékos egyiket volt Neymar, aki a mérkőzés után sem sikerült lenyugodnia és a Twitteren meglehetősen indulatosan fejezte ki véleményét az esettel kapcsolatban.



A brazil sztár rasszizmussal vádolta meg az OM spanyol védőjét, Álvaro Gonzálezt. A játékvezető a videóbíró visszanézését követően állította ki a 28 éves klasszist a 99. percben, a felvételeken pedig egyértelműen látszott, hogy Neymar megütötte Gonzálezt a tarkójában.



Amikor elhagyta a pályát a negyedik játékvezetőnek jelezte, hogy provokálta őt a hátvéd.

Neymar tells the fourth official there was a racist incident after receiving his marching orders...We expect to hear much more fallout from tonight's Le Classique. pic.twitter.com/U6ELYKNaXp