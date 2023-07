Neymar felépülésének alakulása a szezon végi bokaműtétje után bizonytalanságba ütközött.

A L'Equipe arról számolt be, hogy a legutóbbi tesztek kétségeket ébresztettek azzal kapcsolatban, hogy Neymar képes lesz-e gyorsan visszatérni a teljes értékű játékhoz. A brazil szupersztár felkészültsége a következő szezonra továbbra is kérdéses, a PSG élénken figyeli a reakcióját az első edzéseken.

() JUST IN: Neymar's tests today have raised doubts about his ability to be ready quickly. We'll have to see how he feels in the first few sessions. @lequipe