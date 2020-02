Neymar jóeséllyel hiányozni fog csapatából a Borussia Dortmund elleni találkozón. A szurkolóknak azonban nem kell aggódniuk, valószínűleg amilyen gyorsan jön, olyan gyorsan el is múlik majd a brazil játékos sérülése.

A FutbolBible a twitterén számol be arról, hogy az elmúlt 5 évben minden egyes március 11-én hiányzott. Mielőtt bárki valamilyen különleges misztikumot vélne felfedezni a dátum mögött, eláruljuk, aznap van a játékos nővérének a születésnapja.



Érdekesség, hogy a labdarúgó az utóbbi 3 évben saját születésnapján is beteget jelentett. Nővére évfordulóján pedig 2015-ben és 2016-ban felfüggesztették, majd azt követően mindig sérült volt.



Az, hogy idén beáldozza-e a Bajnokok Ligája mérkőzést, egyelőre még kérdéses.

