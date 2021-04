Neymar, a Paris Saint-Germain futballsztárja a kiállítás sorsára jutott a francia bajnokság szombati rangadóján, levonulása után pedig verekedni akart.

A hazai pályán a Lille-lel szemben 1-0-ra elveszített mérkőzésen a brazil játékmester a 90. percben kapta meg második sárga lapját, ezzel a pirosat is, amely amúgy a harmadik volt neki a Ligue 1 2020/21-es szezonjában. Eltiltásra számíthat, már csak azért is, mert miután a játékvezető leküldte a pályáról, újabb balhés jelenet főszereplője lett.

