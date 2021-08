A szombat esti hazai bajnoki mérkőzésen hivatalosan is bemutatták a Paris Saint-Germain futballcsapatának új szerzeményeit, köztük Lionel Messit, de a frissen érkezett "nagy nevek" még nem léptek pályára a Strasbourg elleni mérkőzésen.

A Parc des Princes-ben rendezett találkozót a hatszoros aranylabdás argentin világsztár mellett kihagyta a nyári Eb legjobbjának megválasztott olasz kapus, Gianluigi Donnarumma, s a világ- és Európa-bajnok spanyol hátvéd, Sergio Ramos is, miközben a PSG alapemberei közül is hiányoztak jó néhányan, így Ángel Di Maria, Marco Verratti és Neymar.

Lionel Messi is presented to the PSG fans



(via @PSG_English) pic.twitter.com/AtIE1o9pUg