Amikor a Paris Saint-Germain 2021-ben ingyen szerződtette Lionel Messit, a fővárosi klub valószínűleg úgy gondolta, hogy az argentin Kylian Mbappéval és Neymarral kiegészülve lesz az a támadótrió, amely a Bajnokok Ligája győzelemig vezetheti őket.

Neymar rávilágított a csapat közelmúltbeli Bajnokok Ligája-csalódásának okaira, különösen az elmúlt két szezonban. Annak ellenére, hogy a klub egy félelmetes trióval büszkélkedhetett, amelyben ő, Mbappé és Messi is helyet kapott, a klub európai törekvései a 16 között korai kieséssel hiúsultak meg.

„Focis dolgok. A Galaktikusok sem nyertek Bajnokok Ligáját, szóval ez is része ennek. Nagyon erős csapatunk volt. Én, Messi és Mbappé három olyan srác vagyunk, akik a legjobbak a világon. Ezt tudjuk is, de sajnos nem ment. Nem volt jó nekünk az egész. Nyilvánvalóan mindent meg akartunk nyerni, és az öltözőben közel is voltunk hozzá, de a futball néha nem igazságos. Ez nem olyan, mint egy torta receptje” - mondta Neymar a "Que Papinho" Youtube-csatornának adott interjúban.

A brazil csatár marad a PSG-nél, Mbappé jövője pedig bizonytalan, miután úgy döntött, hogy él a 2025-ig szóló szerződéshosszabbítási opciójával. Mbappé jövő nyáron ingyen távozhat, így a PSG már a nyáron gondolkozik az eladásán. Eközben Messi már el is kezdte karrierje következő fejezetét, miután aláírt az MLS-ben szereplő Inter Miamihoz. A PSG más irányba halad, és Neymar lehet, hogy az egyetlen állva maradt klasszis lesz, amint a 2023-24-es szezon elkezdődik.

Borítókép: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images