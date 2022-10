Még mindig nehéz felfogni, hogy Lionel Messi már nem az FC Barcelona játékosa. Azonban ismét egyre több hír jelenik meg arról, hogy a következő szezonban az argentin szupersztár visszatérhet Spanyolországba.

Veronica Brunati tegnap tette közzé ezt a hírt a Twitteren, bár egy másik barcelonai újságíró, Alfredo Martinez gyorsan cáfolta.

Az olasz átigazolási guru, Fabrizio Romano a Caught Offside rovatában mérlegelt a pletykákról.

„Leóhoz közeli forrásokkal beszélve, még semmi sem dőlt el - nincs megállapodás a Barcelonával. Az igaz, hogy a Barca arról álmodik, hogy visszahozza, és ez klubon belül is téma, de jelenleg még nincs semmi megállapodás, és nincs ajánlat. A PSG-t is meg kell említenünk - Messi boldog ott, és új szerződést akarnak neki ajánlani, így a PSG harcolni fog Messi megtartásáért, még akkor is, ha a Barcelona ingyen próbálja meg szerződtetni őt.”

Mint ismert, Messi csak a világbajnokság után, azaz decemberben fog elgondolkozni a jövőjét illetően.

„Egyelőre arra koncentrál, hogy megnyerje a Bajnokok Ligáját a PSG-vel, és persze a világbajnokságra Argentínával. Döntés a jövőjéről csak 2023-ban születik.”

Ez azonban nem valószínű, hogy megállítja a pletykamalom tovább pörgését. A Barcelona elnöke, Joan Laporta és Xavi Hernández menedzser is úgy nyilatkozott a nyáron, hogy örömmel fogadnák az argentin visszatérését. Különösen Laporta érez némi adósságot Messi felé, amiért nem adta meg neki a megérdemelt távozást.

