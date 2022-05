A PSG edzője, Mauricio Pochettino meg van győződve arról, hogy Lionel Messi a következő szezonban rácáfol a kétkedőkre.



Lionel Messi a nyáron elhagyta a Barcelonát a Paris Saint-Germainhez igazolt.



A 34 éves játékosnak nem ment a legjobban a játék. 31 mérkőzésen kilenc gólt és 13 gólpasszt jegyzett. Mauricio Pochettino edző szerint nem meglepő, hogy Messi nem felel meg a vele szemben támasztott rendkívül magas követelményeknek.



„Nem alapjátékosról beszélünk. Messi egy szinten van Diego Maradonával. Nyilvánvaló, hogy Barcelonából a PSG-hez való igazolása, nagy változás volt számára, és szüksége volt egy akklimatizációs időszakra. Bizonyos körülmények miatt nem érezte magát olyan jól, mint Barcelonában, ahol 20 évet töltött " – mondja az RMC-nek.



Az átigazolás pletykák ellenére az argentin továbbra is a francia nagyklubban marad, Pochettino pedig hisz egy jobb második szezonban.



„Messit felett ítéletet mondani igazságtalan. Nincs kétségem a tulajdonságait illetően. A következő szezon teljesen más lesz számára.”



„Tanulságos év volt ez, és nem csak szakmai szinten, hanem családi szempontból is. Ezt is figyelembe kell venni. Ez egy nagy változás, ami hatással lehet egy játékosra” – tette hozzá.



