A Lazio argentin tehetsége, Luka Romero lenyűgözte Lionel Messit, aki a hírek szerint beajánlotta a Paris Saint-Germainhez.

Romero márciusban kapott lehetőséget az argentin válogatottban. Több olasz újság is beszámolt arról, hogy Lionel Messit lenyűgözte a mindössze 17 éves játékos tehetsége. A Corriere dello Sport azt írja, hogy Messi még a klubját, a PSG-t is megkérte, hogy szerződtessék a Lazio játékosát. Romero jelenlegi szerződése 2023 nyarán jár le. A Lazio mindent megtesz a tehetség megtartása érdekében, és novemberben – amikor betölti a 18. életévét – ötéves szerződést ajánlanak neki. Messi jövőjével kapcsolatban is felmerültek találgatások, de a jelek szerint egy szezont még biztosan marad.

Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: Marco Rosi/Getty Images