Lionel Messi többször került a szezon során kritikák kereszttüzébe, de szombat este az ő góljával lett bajnok a PSG. Más kérdés, hogy a jelek szerint túl sok érzelmi kötödés nem alakult ki benne két év alatt a klub iránt, hiszen a másnap ilyenkor szokásos díjátadón, ahol a francia bajnokságok legjobbjait díjazzák, már nem volt ott, holott a szezon csapatába ő is bekerült.

Helyette az RMC Sports beszámolója alapján inkább – hova máshova – Barcelonába vezetett útja, ahol egy koncerten a Coldplay muzsikáit hallgatta – immár nemcsak világbajnokként, hanem kétszeres francia bajnokként.

Miközben legtöbbünknek elmenni moziba, vagy egy koncertre teljes mértékig a kikapcsolódásról szól, addig a világ egyik legjobb labdarúgójaként itt is gyorsan észre vehetnek az emberek. A katalánok legendája meg sem próbált rejtőzni, a koncerten lévők pedig ki is szúrták, és ha már így tettek, két szám között fel is zendült a klasszikus néhány szurkolótól: Messi, Messi.

Leo Messi, not at UNFP ceremony with PSG tonight — he’s at Coldplay concert in Barcelona. #Messi



Barça fans chanting for Leo there, via @gerardromero pic.twitter.com/Kqia0eWXR0