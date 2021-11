Lionel Messi számára nem indult könnyen a szezon az új csapatában. A hatszoros aranylabdás emiatt sok kritikát kapott, de olyan is akad, akik szerint türelmesnek kell lenni a sztárjátékossal szemben.

A 34 éves Lionel Messi a nyár során elhagyta a Barcelona csapatát és a francia PSG-be igazolt. A 2021-es Aranylabdára jelölt játékos új csapatában azonban lassan kezdett, és a francia bajnokságban még nem sikerült gólt szereznie.

A korábbi francia válogatott csatár, Nicolas Anelka , aki többek között a PSG-ben is futballozott, úgy véli, Messi már nem egy különleges játékos.

„Ma már Neymartól várjuk el (a jó teljesítményt), de ezt megtehetnénk Messivel szemben is. A szezon eleje óta ő sem kiemelkedő – mondta az RMC Sportnak.

„Van egy olyan játékos, akinek hat Aranylabdája van, és végül nem olyan kiemelkedő” – tette hozzá.

A korábban a Liverpoolban is megforduló Djibril Cissé azonban nem látja ennyire borúsan a helyzetet. Szerinte Messinek csak időre van szüksége az aklimatizációhoz.

„Messi egyetlen problémája - ha lehet problémáról beszélni - az az, hogy ember. Vannak érzései. Vannak életmódbeli szokásai. Több mint húsz éven át a természetes környezetében volt, Barcelonában. Most elvisszük, berakjuk egy másik környezetbe és azt mondjuk neki: teljesíts. De ő és a családja is megváltoztatta az életét. Időt kell adnunk neki ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon, még akkor is, ha Messinek hívják” - mondta a L'Equipe-nek,

„Egy futballista életét befolyásolja a magánélete. Véleményem szerint ez nem foci probléma” – tette hozzá.

Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: Facebook.com/PSG