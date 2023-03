Lionel Messi második szezonja a PSG-nél sokkal jobban sikerült, mint az első. A sztárjátékos nemrég elismerte, nehéz volt számára az alkalmazkodás.



Lionel Messi bemutatkozó szezonjában 34 meccsen 11 gólt és 15 gólpasszt jegyzett a Paris Saint-Germainben. Bár ez az eredmény nem tűnik rossznak, sokan úgy gondolták, az argentin nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Messi most elismerte, első évében nehezen ment számára a beilleszkedés.



„A Párizsban töltött első szezon nagyon kemény volt számomra. Ezt nem szabad letagadnom" – mondta a Marca szerint.



Az idei év jóval jobban sikerült a hétszeres aranylabdás számára, és Messi úgy érzi, hogy most már sokkal jobban beépült a város és a csapat életébe is.



„Idén rögtön az elejétől más érzés volt, jobban belejöttem. Sokkal komfortosabban érzem magam most a klubban, a városban” – zárta szavait.



Pozitív hozzáállása ellenére Messi jövője azonban még mindig bizonytalan, mivel idén jár le a szerződése a párizsi klubbal és még nem világos, hogy a felek hosszabbítanak-e egymással.

Borítókép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images