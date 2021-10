A Paris Saint-Germain szupersztárja, Lionel Messi új környezetében virágzik, és egyáltalán nem bánja klubváltását.

Joan Laporta nemrégiben arról beszélt, hogy bízott benne, hogy Lionel Messi ingyen is játszana Barcelonában. Ez nem történt meg. A 34 éves játékos elhagyta a spanyol ligát, hogy a francia bajnokságban játsszon a Paris Saint-Germain színeiben. A döntését pedig egyáltalán nem bánta meg.

„A Barcelona kiadta a sajtóközleményt, hogy nem náluk folytatom, és onnan azon kezdtem el gondolkozni, hogy hol fogom folytatni. Új klubot kellett találnom a karrierem folytatásához. Volt szerencsém több csapattal is tárgyalni, köztük a PSG-hez is. Hálás vagyok az egyesületnek, mert kezdettől fogva nagyon jól bántak velem. Megmutatták, hogy nagyon akarnak engem, és vigyáztak rám. Köszönöm nekik, mert nagyon boldog vagyok. Kaptam más ajánlatokat is, de ... elég gyorsan megegyeztünk a PSG -vel. Nyilvánvalóan meggyőztek a projektről, az itteni játékosokkal, a csapat minőségével.. mindezek megkönnyítették a döntésem. Az öltözőben barátaim vannak, ami megkönnyítette a beilleszkedésem, és sokan tudnak spanyolul is, ami nagy segítség.”

Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép/Fotók: psg.fr