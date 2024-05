Kylian Mbappé távozásával több millió euró pénz szabadult fel a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Paris Saint-Germainnél. A csapat edzője, Luis Enrique elmondta, 5-6 játékos is kevés lenne a világbajnok támadó pótlására, azonban nyilván a klub minőségi igazolással szeretné betölteni azt az űrt, amit Mbappé hagy maga után Párizsban.

PSG has made an offer for Napoli’s Kvicha Kvaratskhelia that is worth €100m, they want to replace Kylian Mbappé



It will be up to Napoli on whether they'll accept the offer or not



