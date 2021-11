A Bajnokok Ligájában már háromszor is eredményes volt, a francia bajnokságban azonban csak szombat este tudta megszerezni első gólját Lionel Messi a Paris Saint-Germain labdarúgójaként.

A 34 éves argentin csatár - aki idén nyáron szerződött át az FC Barcelonától a PSG-hez - a vendég Nantes elleni 3-1-es sikerből vette ki a részét, a 88. percben elért találatával téve biztossá a fővárosiak győzelmét a Parc des Princes stadionban.

Just listen to the roar from the fans after Lionel Messi's goal. Easily the biggest name in football pic.twitter.com/ZkbJ2KdlVw