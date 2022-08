Kylian Mbappét és Neymart állítólag a csapattársaknak kellett szétválasztaniuk szombat este, a PSG Montpellier elleni győzelmét követően, mivel a dolgok majdnem nagyon csúnyán elfajultak.

A Paris Saint-Germain az új szezon első hazai mérkőzésén 5-2-re legyőzte a Montpellier-t a Parc des Princessben. A nagy győzelem ellenére nem ment minden a tervek szerint, Mbappe 0-0-nál kihagyott egy büntetőt, majd úgy tűnt, hogy nem hajlandó futni, amikor nem neki passzolták a labdát.

A második félidőben a Ligue 1 bajnoka ismét tizenegyest kapott, ezúttal azonban Neymar állt oda, és úgy tűnt, elutasította Mbappé kérését, miszerint adja át neki a lehetőséget. Az egyik beszámoló szerint a PSG öltözőjében a lefújás után szóváltás alakult ki, a két büntetőjátékos kis híján össze is verekedett. A beszámoló szerint a két játékos kiabált egymással, majd összeütköztek, mielőtt a csapattársak szétválasztották őket. Majd tovább kiabáltak és elkezdtek tárgyakat is dobálni.

Kylian Mbappe wanted to take the second penalty kick after he missed the first but Neymar didn't give him.