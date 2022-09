Bár Kylian Mbappé remek formában lendült neki az új szezonnak, úgy tűnik mégsem nyűgözött le mindenkit a csapatnál.



A francia játékos kulcsembernek számít Chritophe Galtier együttesében, és nagyon úgy tűnik, hogy segítségével a klub ismét a bajnoki címre tör és a BL-ben is megpróbál eljutni az áhított trófeáig.



Bár a pályán remekel a játékos, a PSG öltözőjében azonban nem mennek túl jól a dolgai. Erről az El Confidencial számolt be, amely kiemelte, Mbappé néhány csapattársának nagyon elege van a körülötte kialakult helyzetből.



„A PSG öltözőjében úgy néznek rá, mint egy szeszélyes gyerekre, aki meghatározza a klub sporttal kapcsolatos döntéseit" - magyarázza a cikk, majd hozzáteszi, hogy a játékos kapcsolata sem tökéletes a társaival.



„Leo Messinek sincs különösebben gördülékeny kapcsolata Mbappéval, az argentin és Neymar közötti szoros kapcsolat miatt " - áll a cikkben.



A hírek szerint a brazil és a francia közti kapcsolat alaposan megromlott, ezt pedig alátámasztja az is, hogy Neymar a Brazília-Ghána mérkőzés előtt nem volt hajlandó válaszolni egy Mbappéval kapcsolatos kérdésre.

Borítókép: Nir Keidar/ Soccrates/Getty Images