A 23 éves Kylian Mbappé elégedetlen a PSG-nél és több médium is beszámolt arról, hogy januárban távozna.

A francia játékos többek között a pályán elfoglalt helyével, a csapat taktikájával és a nyári átigazolási piacon mutatott teljesítményével is elégedetlen.

A párizsiak korábbi játékosa, Jerome Rothen szerint Mbappénak hozzáállásbeli problémái vannak.

„Kritizálják, de ő csak tovább duzzog. A probléma nagyon mélyen gyökerezik, ez pedig óriási nyomást gyakorol a klubra.”



„Hiába adtak neki milliókat, újra elégedetlen. Sok olyan dolog van, ami nem tetszik neki a klubnál, ezért kisebb dolgok kiszivárogtatásával próbál nyomást gyakorolni.”



„Nem a téli átigazolásáról beszélek, az baromság. Tudja, hogy ez sosem fog megtörténni, nem fogják elengedni. Júniusban azonban…” – fejtegette a lehetséges okokat Rothen az RMC Sportnak.

