Kylian Mbappé szeretne játszani a 2024-es, párizsi olimpia labdarúgótornáján.

A Paris Saint-Germain világbajnok csatára erről a L'Equipe című francia sportnapilap pénteki számában nyilatkozott, azzal indokolva elhatározását, hogy három év múlva "az ő városában" rendezik az ötkarikás játékokat.



A 22 éves játékos arról is beszélt, hogy idén a tokiói olimpián is szeretett volna szerepelni, de klubja nem engedte a részvételét.



"Nyertünk röplabdában, kézilabdában, döntősek voltunk kosárlabdában az Egyesült Államok ellen... Remélem, átélhetem ugyanezt 2024-ben" - jelentette ki Mbappé arra utalva, hogy a csapatsportokban a francia válogatottak remekül szerepeltek a japán fővárosban.



Az olimpiák férfi labdarúgótornáján 23 éven aluli futballisták szerepelhetnek, de csapatonként három túlkoros játékost is lehet nevezni.

Borítókép: Facebook.com/PSG