Ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, Kylian Mbappé a Sports Illustratednek adott interjújában kifejtette, hogyan győzködte őt Emmanuel Macron arról, hogy maradjon Párizsban.

Emellett a fiatal támadó arról is beszélt, milyen nehéz időszakon ment keresztül a 2020-as EB Svájc elleni nyolcaddöntőjében, ahol egy kulcsfontosságú büntetőt hibázott.

Az esetet követően gyűlöletcunami zúdult rá hazájában, a kritikák nagy része pedig erősen rasszista felütésű volt.

„Azt gondoltam, nem játszhatok azokért, akik egy majomnak gondolnak engem.”

„Gondolkodtam rajta, hogy nem lépek többet pályára a válogatottban, de a körülöttem lévő emberek bíztatására végül folytattam.”

„Üzenetet küldtem a hasonló cipőben járó fiataloknak: Erősebbek vagyunk ennél az egésznél!”

Mbappe considered quitting France after the racism he suffered following Euro 2020 pic.twitter.com/ezXzKd1uy6