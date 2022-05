A PSG támadója, Kylian Mbappé kapta meg a League 1 legjobbjának járó díjat vasárnap este. A 23 éves labdarúgó egymást követő harmadik évben lett a francia bajnokság legjobbja. A díjátadó ceremónián többek között a jövőjéről is nyilatkozott.

„Három évvel ezelőtt elkövettem azt a hibát, hogy monopolizáltam a ceremóniát. A döntésem már megvan, de még néhány fontos részletet tisztázni kell."

Mbappé iránt nagyon komolyan érdeklődik a Real Madrid. A 2019-es gálán a francia támadó olyan dolgokat mondott, amelynek akkoriban nagy visszhangja volt.

„Talán boldog leszek Párizsban, talán egy másik csapatnál is szívesen játszom.” – nyilatkozta akkor.

A másik eshetőség Mbappé esetében, hogy megelőzi –e Cavanit a PSG színeiben rúgott gólok tekintetében. Mbappé jelenleg 168 gólt szerzett, míg Cavani 200-at lőtt. Erről Mbappé így vélekedett.

„Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ebben a legjobb 3 között vagyok a PSG történelme során.” – nyilatkozta a támadó.”

Meilleur joueur de Ligue1 pour la 3e saison consécutive. Une fierté immense d’écrire l’histoire une nouvelle fois. Cette reconnaissance me fait chaud au cœur. Et bien sûr merci à l’ensemble de mon club et les fans pour la confiance accordée cette saison.



Merci @UNFP pic.twitter.com/LTweeLdrWk