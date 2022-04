A Paris Saint-Germain szupersztárja, Kylian Mbappé bizarr választ adott a jövőbeli terveivel kapcsolatos kérdésekre.

Mbappé fantasztikus teljesítményt nyújtott vasárnap a bajnokságban, és növeltük az előnyüket a tabellán. Mbappé három gólpasszával és két góljával nagyban hozzájárult az 5-1-re végződő sikerhez a Llorient otthonában. Jövője azonban továbbra is hatalmas vita tárgya mind a francia, mind a spanyol fővárosban.

„Nem hoztam még meg a döntésem, de vannak új elemek, amiket figyelembe veszek (nevet). Nyugodt vagyok, és igyekszem a legjobb döntést meghozni a szeretteimmel. Ha meghoztam volna már a döntésemet, bejelentettem volna. Lehetséges-e, hogy a PSG-nél maradok? Igen, természetesen.”

Kylian Mbappé tells Prime Video: “I haven't made my choice on the future, everyone knows that. I'm thinking, there are NEW elements and a lot of parameters. If I had made my decision, I would've announced it”. #Mbappé



“Is it possible to stay at PSG? Yes, of course”. #PSG pic.twitter.com/54B247K1vT