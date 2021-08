A Paris Saint-Germain labdarúgócsapatának vezetőedzője, Mauricio Pochettino szerint a sztárcsatár Kylian Mbappé nem hagyja el az együttest ebben az idényben.

A francia világbajnok, akinek még egy évig érvényes a szerződése, így jövő nyáron szabadon igazolhatóvá válik, korábban többször is kijelentette, hogy a Real Madridba vágyik, és amint lehet, távozik a PSG-től.



"Keményen dolgozik, és nagyon motivált, ő a mi futballistánk. Úgy gondolom, hogy marad és velünk fogja tölteni ezt a szezont" - idézte az argentin szakvezetőt az RMC Sport.



A héten megjelent információ szerint a Real bármikor vinné Mbappét és kész akár 150 millió eurót is fizetni a játékosért. A spanyol királyi klub állítólag ötéves szerződést és "galaktikus" fizetést ígért a 22 éves támadónak.



Mbappé egyes hírek szerint rosszul fogadta és a mielőbbi elmenetelre ösztönözte, hogy az amúgy is világsztárokkal tűzdelt PSG az új idényre szerződtette az FC Barcelonától kényszerűen távozó argentin klasszist, a hatszoros aranylabdás Lionel Messit.

