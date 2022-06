A Paris Saint-Germainnél maradó Kylian Mbappé célja, hogy a francia csapatot végre Bajnokok Ligája győzelemre vezesse.



A Ligue 1 óriása az elmúlt években nem hagyott maradandó nyomot az európai kupasorozatban, a legutóbbi szezonban a Real Madrid ellen búcsúszott, de Mbappé nem hagyja, hogy ez a csalódás csillapítsa az ambícióit.



"A Bajnokok Ligája megnyerése a célom, és az, hogy én legyek minden idők legtöbb gólt szerző játékosa a PSG-nél, de ennél több is van" - mondta Mbappé a BFMTV-nek adott interjújában.



"A Bajnokok Ligája egyértelmű cél, amelyet létrehoztak és bejelentettek. Nincs szükségünk több jelzőre a Bajnokok Ligája leírásához. Meg akarjuk nyerni, és megvan rá a módunk."

A francia játékos nemrég New Yorkba látogatott, ahol vett részt az NBA drafton. Ott kifejtette, mit jelentene számár, ha sikerülne beelőznie az eddigi gólkirályt, Edinson Cavanit.



"Nagyon látványos lenne a PSG gólkirályának lenni" - mondta.



"Azt hiszem, ha továbbra is úgy csinálom a dolgokat, ahogyan eddig, ez nem lesz probléma. Az elmúlt szezonban nem voltunk olyan félelmetesek, sokkal kevésbé voltunk érinthetetlenek. Szeretnénk visszatérni ahhoz, hogy megfélemlítsünk Franciaországban, amit az elmúlt két évben nem tettünk meg."



Végül Mbappét arról kérdezték, hogy volt-e nyomás a PSG elnöke, Nasser Al-Khelaïfi részéről az új szerződés aláírására.



"Igen, még mindig az elnököm. És most vége, vége" - mondta nevetve.

Borítókép: Arturo Holmes/Getty Images