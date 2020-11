Kylian Mbappé, a Paris Saint-Germain világbajnok labdarúgója feljött az ötödik helyre a klub legeredményesebb játékosainak örökranglistáján, miután kétszer is eredményes volt a péntek esti bajnokin a Monaco ellen, és így immár 99 gólnál tart a PSG színeiben.

A 21 éves csatárt még jócskán megelőzi a kétszáz gólig jutott, ám a PSG-től nyáron távozott Edinson Cavani, és a biztos második, a párizsiaktól régebben eligazolt Zlatan Ibrahimovic is, aki 156-szor talált be. Mbappé ugyanakkor már "lőtávolban" van a 109 góllal harmadik Pedro Pauletához és a kereken száz találatot elért Dominique Rocheteau-hoz egyaránt.



Amúgy Mbappé pénteki duplája nem ért pontot: a nagy rivális AS Monaco FC ugyanis 0-2-ről fordítva 3-2-re nyert, és négypontnyira megközelítette a 11 forduló után 24 ponttal éllovas PSG-t a francia élvonal tabelláján.

Kép: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images