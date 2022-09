Kylian Mbappé elárulta milyen összeg üti a markát a PSG-nél.



Mbappé sokakat megdöbbentett, amikor hosszas huzavona után úgy döntött a Real Madrid helyett a PSG-t választja. A francia játékos azonban már a szezon elején bebizonyította miért vívott érte ádáz csatát a két leggazdagabb klub. A PSG színeiben 6 mérkőzésen 9 gólt szerzett a francia bajnokságban, míg a csapat első BL-meccsén kétszer is megrezgette a hálót.



A játékos láthatólag ismét jól érzi magát klubjánál, nemrég pedig azt is elárulta, miért döntött a francia csapat mellett.

A New York Times-nak adott interjújában Mbappé arról beszélt, döntése mögött nem a pénz állt, és sokat segített neki, a francia elnökkel, Emanuel Macronnal való beszélgetése.



Ugyanakkor nem lehet szó nélkül elmenni a pénz mellett se, a francia ugyanis komoly összeget kapott hűségért. Az amerikai lapnak adott interjújában elárulta három év alatt 251 millió euró üti majd a markát, ami évi több, mint 83 millió eurót jelent. A játékos ezenkívül egy 125 millió eurós aláírási bónuszt is kapott, amely a valaha volt legmagasabb összeg, amit egy sportolónak fizettek.

Borítókép: Aurelien Meunier – PSG/PSG a Getty Image