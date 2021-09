Francia sajtóértesülés szerint Kylian Mbappé elutasította futballklubja, a Paris Saint-Germain második szerződéshosszabbítási ajánlatát is.

A Le Parisien napilap szerdán arról számolt be, hogy a PSG másodjára két évre szóló megállapodást kínált, és szezononként nettó 45 millió eurós (15,68 milliárd forint) fizetéssel szerette volna maradásra bírni a 22 éves, világbajnok támadót.



A párizsi egyesületnek ez a fizetés bruttó 135 millió eurós kiadást jelentene, a futballista pedig többet keresett volna a PSG-nél, mint világklasszis csapattársai, Lionel Messi és Neymar.



Mbappé - akinek jövő nyárig van érvényes szerződése - azonban ugyanúgy nemleges választ adott, mint a PSG első ajánlatára, ami a L'Equipe sportnapilap szerint 25 millió euró volt 2026-ig.



A Le Parisien hozzátette: a PSG következő ajánlataiban "csillagászati aláírási pénzzel" próbálja mégis maradásra bírni Mbappét, aki minden bizonnyal olyan csapatoktól is mesés ajánlatokat kap majd, mint a Manchester United, a Chelsea, vagy éppenséggel a Real Madrid, amely tavaly és idén nyáron is nagy erőket mozgósított a megszerzéséért.



A spanyol együttes több ajánlatot tett már a PSG-nek, a hétfőn zárult átigazolási időszak végéhez közeledve szinte naponta emelte az összeget. A legutolsó, már szóban tett ajánlat sajtóhírek szerint 200 millió euró volt. A PSG azonban nem akart megválni egyik meghatározó játékosától, és nagyon bízik abban, hogy sikerül megtartani őt.

