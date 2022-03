Érdekes eszmecsere zajlott Paul Pogba és Kylian Mbappé között.



A francia válogatott két barátságos mérkőzésre készül a héten. Az Elefántcsontparttal és a Dél-afrikai Köztársasággal összecsapó francia keret tagjai hétfő óta együtt edzenek a válogatott székhelyén. A labdarúgók egy részének ezek a meccsek felüdülést jelentenek, hiszen kicsit kiszakadhatnak a nagy stresszel járó klubfutbalból. A játékosok első edzésnapján készült felvételek alapján van olyan, akire ez alaposan ráfér. Nem már ő, mint Kylian Mbappé.



A csapattagok találkozásakor a Francia Labdarúgó Szövetség által rögzített felvételeken jól látszik, ahogy Pogba és Mbappé megölelik egymást. A felvételt mégsem ez teszi érdekessé, hanem az azon hallható párbeszéd.

A Manchester United sztárja megkérdezte Mbappét, hogy hogy van, mire a PSG játékosa azt felelte: kicsit elegem van.





Mbappe szavai nem maradtak észrevétlenül, a rajongók és a média képviselő őrjöngve próbálták megfejteni, mire gondolhatott, és miből lehet elege. A lehetséges válaszok mindegyike a PSG-hez köthető.



Nem titok, hogy a 23 éves játékos jelenlegi szerződése ezen a nyáron jár le, és Mbappé most a francia csapat és a Real Madrid közötti huzavona középpontjában áll. Ehhez hozzáadhatjuk a PSG csalódást keltő Bajnokok Ligája-szereplését és a csapaton belüli problémákat is.

Amennyiben átgondoljuk ezt a nem egyszerű szituációt, könnyen beláthatjuk, hogy nem is olyan irreleváns, hogy elhangzott az ominózus mondat.

