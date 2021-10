Bár Kylian Mbappé a nyár folyamán minden erejével azon volt, hogy a Real Madridhoz igazoljon, most mégis úgy tűnik, nem biztos, hogy a következő adandó alkalommal távozik mostani együttesétől.



Mbappé nagyon csalódott volt, amikor nem sikerült csatlakoznia a „Királyi Gárdához”, és bár januárban újabb próbát tehetne, édesanyja, Fayza Lamari elárulta, jelenleg a PSG-vel tárgyalnak.



"Jelenleg a PSG -vel tárgyalunk, és minden jól megy. Tegnap este beszéltem Leonardoval (a PSG sportigazgatója) és egy dolog világos, hogy Kylian mindent belead a végéig, hogy megnyerje a Bajnokok Ligáját” - jelentette ki Lamari a Le Parisiennek.



A játékos édesanyja arról is beszélt, hogy mindennél fontosabbnak tartja gyermeke boldogságát.



"Kyliannek boldognak kell lennie. Ha szomorú, akkor képes rá, hogy beszéljen róla, és gyakran elmondja nekünk. Kyliannal minden megváltozhat egyik napról a másikra."



Hozzátette, tisztában van vele, hogy fia legnagyobb álma, hogy egy napon a Real Madridban játszhasson.



"Megértem, hogy a PSG rajongói nem örülnek. Mbappe azonban arról álmodik, hogy a PSG -ben és a Real Madridban is játszhat " - árulta el.



"Négy évvel ezelőtt a Real Madrid vonzóbb volt, mint a PSG, mégis úgy döntöttünk, hogy Párizsba megyünk. Ezen a nyáron Kylian a Real Madrid mellett döntött, mert meg akarta valósítani az álmát. Ott akart lenni a történet kezdeténél.”



"Ha a Real Madrid megszerzi Kyliant , plusz még három vagy négy játékost a következő négy évben, akkor az a csapat már nem lesz ugyanaz. Mbappé egy sportprojekt középpontjában akar lenni. Állandó kihívásokra van szüksége."



"Ez az ötödik szezonja a PSG -nél , volt ideje elgondolkodni, mert lehetőség volt a megújításra, és valójában még mindig lehetséges, mert senki sem tehet úgy, mintha tudná a jövőt" - mondta Mbappe édesanyja.



"Ha kérte, hogy távozzon, az azért van, mert megértette, hogy lejárt az ideje. Nem ingyen akartunk távozni, hanem előre, hogy ne kritizáljanak minket azért, hogy ingyen mentünk el. De megértem, hogy a PSG-t, hogy meg akarja tartani Kyliant. Nem felejtem el, hogy Nasser (Al-Khelaifi , a PSG elnöke) nyitotta meg az átigazolást a Monacóval azáltal, hogy az ajánlatot 145 millió euróról 180 millió euróra emelte."



Mbappe édesanyja elárulta, hogy a PSG -vel folytatott tárgyalások jól mennek, és elismeri, hogy nem tartott sokáig a legfontosabb kérdések tisztázása.



"Amikor tárgyaltunk, először sportszerződést kötöttünk, majd a pénzügyeket egy óra alatt rendeztük."

Forrás: marca.com

Borítókép: Facebook.com/Mbappé