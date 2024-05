Másról sem szól a futballal kapcsolatos átigazolási pletykák témája az elmúlt napokban, mint Kylian Mbappé helyezete. A világbajnok francia támadó a napokban jelentette be, hogy elhagyja a PSG-t és minden bizonnyal a Real Madridban folytatja pályafutását. A párizsi csapatnál 2022-ben gigantikus szerződési ajánlatot kapott, melyet el is fogadott, pedig mint kiderült, a szaúdi klubok már akkor megkörnyékezték a 25 éves csatárt.

Kylian Mbappé never wanted to advance in talks with Premier League clubs in the last two years.



He also rejected €200m/season salary from Saudi last summer.



The reason: only wanted Real Madrid move and not to disappoint president Florentino Pérez again after June 2022. pic.twitter.com/CPF3qq5uES