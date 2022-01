Kylian Mbappé támogatásáról biztosította azt a gyógyíthatatlan betegséggel diagnosztizált kislányt, akit számtalan gúnyos üzenetben kritizáltak az interneten, miután üzent a sztárjátékosnak.



A francia Camille nevű kislány VACTERL-szindrómával született, ami azt jelenti, hogy szervei egy jó része nem vagy csak részlegesen fejlődtek ki. A nyolcéves gyerkőc nemrégieben egy videót tett közzé, amiben arra kéri a PSG játékosát, Kylian Mbappét, hogy maradjon a klubnál.

Camille kezével szívet formázva azt mondta Mbappénak: Kérlek, maradj a PSG-nél és álmodj velünk sokáig. Szeretünk.



A videó alatt számos gúnyolódó és sértő komment is megjelent, amelyeket maga Mbappé is észrevett. Amikor meglátta a csúfolódó írásokat, rögtön üzent közösségi oldalán keresztül.



"Én is boldog új évet kívánok neked kicsi Camille. Küzdj, ahogy eddig, életre szóló leckét adsz nekünk.” – írta.

Je te souhaite également une bonne année ma petite Camille .

Continues de te battre comme tu le fais, tu nous donnes une leçon de vie à tous.



La violence des commentaires pour une gamine… On est vraiment en train de toucher le fond. Il s’agirait de se ressaisir un peu. https://t.co/UgBTVnzhTB — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 10, 2022



"A gyerekkel szembeni kommentek erőszakossága... Tényleg a mélypontra kerültünk, kicsit észhez kellene térnünk” – fűzte hozzá.



Forrás: marca.com

Borítókép: Facebook.com/PSG