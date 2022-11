A 23 éves Kylian Mbappé elárulta, milyen szerepe volt a döntésében Emmanuel Macronnak.



Az előző két átigazolási szezonban a Real Madrid kemény küzdelmet folytatott Kylian Mbappéért. Sokáig úgy tűnt a fiatal tehetség a spanyol klubban folytatja, ám végül úgy döntött szerződést hosszabbít a PSG-vel.

Korábban a francia elnök, Emmanuel Macron arról beszélt, hogy felkereste a francia válogatott játékosát és azt tanácsolta neki, hogy maradjon a klubnál. Most a csatár is beszélt az elnökkel folytatott tárgyalásairól.



„Többször is beszélgettünk. Decemberben, januárban, februárban, márciusban... Macron felhívott, és azt mondta: Tudom, hogy el akar menni, de szeretném, ha tudná, hogy fontos Franciaország számára, és nem szeretném, ha elmenne. Itt lehetősége van történelmet írni. Mindenki szereti önt” – mondta Mbappé a Sports Illustratednek.



„Mondtam, hogy nagyra értékelem. Ez tényleg őrültség. Az elnök felhív, és kéri, hogy maradjak” – tette hozzá, majd arról is beszélt, milyen hatással volt rá a 2018-as vb-győzelem.



„Megváltoztatta az életemet. Már korábban is híres voltam, de a vb után őrület volt. Eltartott egy ideig, amíg megtanultam higgadt maradni.”

Borítókép: Xavier Laine/Getty Images