Kylian Mbappé távozása már tavaly is téma volt Párizsban, a 24 éves játékost szívesen látták volna a Real Madridnál, azonban akkor végül két évre szóló kontraktust írt alá, ami opcionálisan 2025-ig hosszabbítható, ha a csatár szeretné.



Sajtóhírek szerint a francia támadó hétfőn levélben közölte a párizsi klub vezetésével, hogy nem szándékozik meghosszabbítani a kontraktusát. Bár nem érte váratlanul a PSG-t az üzenet, mégis okozott némi pánikot Katarban. Végül úgy döntöttek, hogy lezárják a Mbappé-sztorit mindenkorra.



Ha nem akar maradni és új szerződést aláírni, akkor PSG már ezen a nyáron eladja. Azt mindenképpen el akarják kerülni, hogy ingyen távozzon, márpedig pénzt utoljára most nyáron kaphatnának érte.

????????| Kane and Havertz were at Real Madrid’s table but now the plan has changed with Mbappe's latest decision. @relevo pic.twitter.com/0lgDb2IA47