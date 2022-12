Hiteles források szerint Marco Verratti, a PSG 30 éves olasz középpályása úgy döntött, hogy marad klubjában és hosszabbít a párizsi alakulattal. A játékos új kontraktusa 2024 nyaráig szól majd.

Verratti igazi régi bútordarabnak számít a klubnál, ugyanis a jelenlegi már a tizenegyedik szezonját tapossa. Nem csoda hát, hogy a felek nem akartak különválni.

Az olasz összesen 398 mérkőzésen lépett pályára a PSG színeiben, ezalatt 11 gólt és 61 gólpasszt jegyzett.

Marco Verratti will sign a new contract with PSG, as expected. He's gonna stay for the next four years and he only wanted Paris Saint-Germain. #PSG



New deal expected to be completed very soon. pic.twitter.com/Vz92RibBBU