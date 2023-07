Karizma és egyéniség. Talán ezek a szavak képviselik leginkább a PSG-t átvevő spanyol trénert, Luis Enriquét.

Az asztúriai menedzser hat éve nem irányított klubcsapatot, így kétségtelen, hogy neki is vissza kell szoknia a körforgásba, de a legtisztább célt már kitűzte maga elé: meg kell nyerni a Bajnokok Ligáját.

„A támadó mentalitás nem alku tárgya!” – hangzik a menedzser szájából az első, és talán legfontosabb alapelv. Enrique látványos támadójátékot szeretne meghonosítani a csapatnál, amelyhez a keret jó alapot jelent. Azt is garantálta, hogy jól felismerhető játékstílus fogja jellemezni a PSG-t a pályán.

Enrique kifejezte a vezetőség felé is, hogy tiszta, világos elképzelései vannak, amelyeket szeretne végigvinni, így ebbe nem szeretné, ha beleszólnának. Természetesen a cél közös, mindenki versenyképes csapatot akar, így ameddig ebbe az irányba halad a csapat, nem lesz probléma.

A spanyol Marca szerint Enrique regnálásának első jele az lehet, hogy a PSG elkezdte figyelni Bradley Barcolát, aki játékstílusában tökéletesen passzol a spanyol edzőhöz, így tudni vélik, hogy őt már Enrique utasítására vették górcső alá.

„Lucho” a spanyol válogatottnál mellette dolgozó edzői stáb jó részét is magával hozta Párizsba, ami tovább segíti majd őt abban, hogy meghonosítsák a klubnál az általa követelt alapelveket.

Első interjújában a spanyol tisztázta, hogy nem érdeklik a körülmények, sem pedig az Mbappé-ügy kimenetele, filozófiáját megtartja és a támadófutballt helyezi előre.

„Jobb 5-4-re nyerni, mint 1-0-ra! Olyan csapatot akarok, aki az első perctől kezdve játszik, nem számolgat, hanem megy előre.”

"Az elmúlt idényben sok pontot vesztett a csapat hazai pályán. A jövőben legyőzhetetlenné kell válnunk itthon, ehhez azonban szükség lesz a szurkolóinkra is.” – hergelte „népét” a spanyol.





