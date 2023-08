Alig néhány hete nevezték ki a francia sztárklub élére a Barca és a spanyol válogatott korábbi edzőjét, sajtóhírek szerint rövidesen távozhat.



A Marca szerint a szakembernél kezd betelni a pohár a zűrzavaros Mbappé-ügy kapcsán. Dembélé érkezésével ugyan bővült a keret, de ez sem elegendő arra, hogy a csapat körüli bizonytalanságot feloldja, ami elvileg arra készteti az edzőt, hogy búcsút intsen.



A szaktanácsadó Luis Campos is a távozás szélén áll a szóbeszédek szerint, augusztus végére ő is elhagyhatja a PSG-t, ami tovább fokozná a bonyodalmakat.



A kaotikusan alakuló párizsi nyarat a Mbappé-szappanopera lezárása megoldhatná, de a támadó nemrég visszautasította azt a szerződési záradékot, amely garantálta volna, hogy jövőre a Real Madridhoz igazoljon.



A felröppent híreket Luis Enrique nem hagyta szó nélkül. A vezetőedző saját Instagram-oldalára tett ki egy képet, amin a „mindenki egyért, egy mindenkiért” felirat olvasható.







A vezetőedző szerződése 2025 júliusáig szól a PSG-vel.



Borítókép: Toru Hanai/Paris Saint-Germain Football/PSG via Getty Images