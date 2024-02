Az utolsó pillanatban, egy büntetővel mentett pontot a PSG a Rennes ellen. A lefújást követően Luis Enrique a Free Ligue 1 újságírójának, Alexandre Ruiznak elemezte a találkozót, ismét emlékezetes módon.

Enrique elismerte, hogy látott pozitív dolgokat. Ekkor az újságíró és az edző elkezdtek a pozitív és a negatív közötti különbségekről beszélgetni, a tréner pedig egy furcsa kéréssel fordult a Ruizhoz:

„Csukd be a szemed, képzeld csak el, hogy süt a nap és kék az ég… Na igen. Megmutattuk, hogy olyan csapat vagyunk, amely különböző megoldásokkal rendelkezik, és amely nem adta fel a végéig. Ez számomra annyira pozitív, hogy boldogan fejezem be a mérkőzést, még akkor is, ha az eredmény nem az, amit vártam. Látom a napot…”

A PSG így is az élen áll, kényelmes, 11 pontos előnyből várhatja a folytatást.







A mester és a riporter egyszer már összeszólalkozott, tavaly októberben. Luis Enrique akkor azt mondta neki:

„Te csak a negatívumokra hajtasz, mi? Ez elképesztő. Az összes interjú. Te vagy a legnegatívabb fickó a világ futballtörténelmében. Egyik nap 1-4-re nyertünk, és azt mondta nekem, hogy megérdemeltük a vereséget. A futballban sok körülmény van... a fiatalok mindent megértenek, te vagy az, aki nem érti. Ezt gondolom, amikor kérdezősködsz, de ez így van rendjén.”

A párizsiakra rangadó vár a következő fordulóban, a Monaco vendégei lesznek.

Borítókép: Getty Images