A nehéz debütáló éve után úgy fest, Messi ismét élvezi a focit, ezúttal viszont már a PSG-nél.

A 35 éves szupersztár Universo Valdanónak beszélt a lejáró szerződése mellett a további céljairól és a visszavonulásról is.

„Visszatérés a Newell’s Old Boyshoz? Nem tudom, sok minden történik most velem. Gyerekkoromban mindig ez volt az álmom, visszatérni Argentínába. Most azonban családom van, gyerekeim, most estünk át egy nagy változáson és még csak épphogy megszoktuk az új helyet.”

„Élvezem a várost, de idő kellett ehhez. Nagy változás volt, sokáig tartott megszokni. Egy hirtelen döntés volt, ez pedig gátolt abban, hogy élvezzem a klubváltást.”

„Szeretem a focit, imádok játszani, élvezem. Ezt csináltam egész életemben, bármi lesz ezután, az ezzel kapcsolatos lesz. Azt viszont még nem tudom, pontosan mit jelent ez. Nem hiszem, hogy sokáig fogok még játszani.” – utalt arra az argentin, hogy 35 évesen már meg-meg fordul a fejében a visszavonulás gondolata.

Lionel Messi: "I guess I'll still be linked to football after I retire but I still don't know.



"I don't see myself as a coach, today, it doesn't catch my attention."



Lavezzi: "You are going to be the president of Newell's."



Messi smiles. Via @CONMEBOL. pic.twitter.com/Xt6x0u0lRt