Lionel Messivel kapcsolatban azt gondoltuk, hogy a világbajnoki címénél már nem jöhet nagyobb szenzáció, aztán kiderült: akár még Barcelonába is visszatérhet. Mindennek természetesen a katalánok fanatikusai örülnének a legjobban, és hírek szerint a játékos is örömmel térne vissza egykori sikerei helyszínére, akiknek azonban még sok munkája lesz, hogy ennek pénzügyileg is megteremtsék az alapjait.

Ezzel ellentmondásban kürtölte világgá nemrég néhány sajtóorgánum, hogy a szaúdi Al-Hilal csapata évi 400 millió fontos fizetéssel győzte meg a klasszist arról, válassza inkább őket, ezzel kész tényként kezelve az üzlet létrejöttét. Az apuka, Jorge Messi itt lépett közbe, és közösségi oldalán közölte: lassan a hévvel.

Jorge Messi official statement.



“There’s absolutely NOTHING agreed with any club for next season. We will decide at the end of the season”.



“Nothing is signed, agreed or verbally agreed. Only fake news using Leo’s name”. pic.twitter.com/eJQOsBerGp