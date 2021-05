Hét embert letartóztattak, hármat pedig kórházba szállítottak Lille-ben, miután az emberek az utcákon ünnepelték vasárnapról hétfőre virradó éjjel a város labdarúgócsapatának bajnoki címét.

Miután a Ligue 1 vasárnap esti, utolsó fordulójában biztossá vált a Lille OSC végső sikere, szurkolók ezrei lepték el az utcákat és a tereket, noha a koronavírus-járvány miatt Franciaországban továbbra is érvényben van a kijárási tilalom 21 és reggel 6 óra között. Az örömmámor közepette kisebb zavargás tört ki, ezért hét személyt őrizetbe vettek. Egyikük az autójával megpróbált elgázolni egy rendőrt, három embert tárgyak dobálása, kettőt szemeteskukák megrongálása, egyet pedig pirotechnikai eszközök használata miatt tartóztattak le.

These Lille lot are cool pic.twitter.com/Aw94vTFoiJ

The Lille party showing no signs of slowing down. pic.twitter.com/f54D62rke9